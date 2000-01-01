關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
獨輪車騎入體育課　高市明德成標竿學校 (2017/9/15)
 

　邱紀維／臺北報導

　教育部體育署昨天舉辦「標竿學校──學校本位體育課程徵選」與「體育好好玩──體育教材教具甄選」頒獎典禮。榮獲標竿學校的高雄市明德國小，將獨輪車融入體育課程，建立學生自信心；另結合舞蹈及當地海軍元素及眷村文化，發展出《明德一村》舞蹈表演，成為學校及社區的一大特色。

　體育署「標竿學校──學校本位體育課程徵選」與「體育好好玩──體育教材教具甄選」，共選出六所標竿學校、一件特優教案及一件特優教具。教育部次長蔡清華表示，希望透過選拔，讓體育課更受到學生的喜愛，建立起體育教學的專業。

　明德國小從一百零二年起將獨輪車融入體育課程，學生從一年級開始學習獨輪車，學校更安排每年一次校內競賽，並安排學生騎獨輪車到鄰近社區巡禮。校長陳綵鳳說，騎獨輪車需要高度平衡感，學生從跌倒後站起來的練習過程中，能學習到堅持的精神並獲得成就感。這樣的課程安排也成為學校的亮點，受到社區和家長的肯定。

　六年級學生黃慈說，她很喜歡上這門獨特的課，練習成功時帶給她很大的成就感，她計畫進入鄰近的國中繼續練習，參與更多表演及比賽活動。

　黃慈的爸爸說，曾擔心運動神經不好的女兒，沒辦法學好獨輪車，但沒想到女兒只花幾星期就學會了，周遭投給女兒的欽佩眼光也讓他感到非常光榮，因此送了一輛獨輪車給女兒。他說，未來會繼續支持女兒練習獨輪車。

　圖說：高雄市明德國小獨輪車融入體育課程，昨天獲標竿學校肯定。攝影／陳壁銘
 
16大專申請漲學雜費　僅中興、文藻通過
世足賽 巴西力克哥斯大黎加　獲首勝
「社論」成為大人　需要學習
高市81歲阿媽　國中畢業獲頒模範生獎
臺師大畢典演講　朱芯儀勉接納挫折再出發
臺灣西南海域　鑽獲可燃冰
發揮路障精神
冰島築防守鐵壁闖世足
大千世界　在地篇
稻草重現農家樂
大千世界　在地篇
慶賀保生大帝得道
大千世界　在地篇
大家一起變聰明
大千世界　在地篇
划龍舟過乾癮
大千世界　在地篇
護送雞蛋著陸
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.