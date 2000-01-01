邱紀維／臺北報導



教育部體育署昨天舉辦「標竿學校──學校本位體育課程徵選」與「體育好好玩──體育教材教具甄選」頒獎典禮。榮獲標竿學校的高雄市明德國小，將獨輪車融入體育課程，建立學生自信心；另結合舞蹈及當地海軍元素及眷村文化，發展出《明德一村》舞蹈表演，成為學校及社區的一大特色。



體育署「標竿學校──學校本位體育課程徵選」與「體育好好玩──體育教材教具甄選」，共選出六所標竿學校、一件特優教案及一件特優教具。教育部次長蔡清華表示，希望透過選拔，讓體育課更受到學生的喜愛，建立起體育教學的專業。



明德國小從一百零二年起將獨輪車融入體育課程，學生從一年級開始學習獨輪車，學校更安排每年一次校內競賽，並安排學生騎獨輪車到鄰近社區巡禮。校長陳綵鳳說，騎獨輪車需要高度平衡感，學生從跌倒後站起來的練習過程中，能學習到堅持的精神並獲得成就感。這樣的課程安排也成為學校的亮點，受到社區和家長的肯定。



六年級學生黃慈說，她很喜歡上這門獨特的課，練習成功時帶給她很大的成就感，她計畫進入鄰近的國中繼續練習，參與更多表演及比賽活動。



黃慈的爸爸說，曾擔心運動神經不好的女兒，沒辦法學好獨輪車，但沒想到女兒只花幾星期就學會了，周遭投給女兒的欽佩眼光也讓他感到非常光榮，因此送了一輛獨輪車給女兒。他說，未來會繼續支持女兒練習獨輪車。



圖說：高雄市明德國小獨輪車融入體育課程，昨天獲標竿學校肯定。攝影／陳壁銘