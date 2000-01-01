楊惠芳／臺北報導



「第四屆國家文化資產保存獎」頒獎典禮明天舉行，其中保存傳承類得獎者為國寶級剪黏藝師王保原。今年八十八歲的王保原，承襲父親王石發的技藝，是剪黏師傅何金龍的直系傳人，他的作品遍及全臺許多廟宇，不論是花草、人物或動物都相當細緻，動作、表情栩栩如生。



文化部表示，王保原的技藝精湛，作工細膩，尤以「摃鎚」、「甲毛」技藝聞名，即使因應時代變遷，材料及工序工法日趨簡便，王保原仍依據前人作品風格精工仿作，使廟宇修復後風格趨於一致，傳承了傳統技藝的細膩作法，在傳統技藝的保存維護上，具有卓越貢獻。



另外，獲得保存維護類獎項的國定古蹟臺南地方法院，由日本殖民統治時期建築技師森山松之助，於一九一四年規畫設計。得獎理由除古蹟本體的保存維護外，修復過程也與一般工程不同，依《文資法》進行調查研究，修復規畫設計也經過嚴謹審查，再現日本殖民統治時期建築之美。



修復後的臺南地方法院正展開新生命，現為司法博物館，展示臺灣近代司法建制的過程，是一處跨時代的法治教育場所。市民在參訪過程中，除了欣賞古蹟，珍惜文化資產，也可以更了解司法歷史。



其他文資保存獎得主包括：保存貢獻類的木村勉、陳仲玉、財團法人大二結文化基金會。