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「社論」防颱　掌握節奏更重要 (2017/9/15)
 

　西北太平洋今年第十八號颱風泰利在上週六形成後，隨即引起國人高度關注，甚至有媒體拿它與重創美國、大西洋有史以來最強颶風艾瑪相提並論。

　隨著媒體炒作，新上任的行政院長賴清德在海上颱風警報尚未發布，週一就趕到中央氣象局視察。當時，泰利颱風中心距離臺灣超過兩千公里，氣象局預測暴風圈至少要四十八小時後才會侵襲本島。

　若依氣象局近五年颱風路徑預報，四十八小時前的誤差約兩百公里，賴揆到氣象局的當下，暴風圈到底會不會影響臺灣，颱風中心到底會不會登陸，氣象局根本還抓不準！賴揆的慎重其事，反而引發民眾蜂擁到傳統市場或超市搶買菜，隔天菜價也跟著聞風上漲三成。

　沒想到各國氣象單位天天修正泰利的預測路徑，原本預測颱風中心從臺灣東部登陸，到週三大幅修正為接近北部海域，提前轉向東北遠離臺灣，菜價也因此被打回原點。然而，果農和菜農為避免風災損失，早就動員搶收作物，導致果菜堆滿倉庫，被迫降價求售。

　防颱作業應避免過猶不及，賴揆要求氣象局準確預報，雖然無可厚非，但更重要的是穩定掌握防災節奏。陸上颱風警報發布時機，是在暴風圈侵襲臺灣陸地十八小時前，以便民眾有充分時間作防災準備。政府官員沒有必要在警報發布之前，就跟著媒體起舞，引發民眾無謂的恐慌和不必要的物價波動。
 
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