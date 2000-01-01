阮筱琪、楊惠芳、陳中興、洪素蓉／連線報導



少子化影響學校招生，但對偏鄉學校體育班來說，少子化並非主因，人才外流才是嚴重的問題。臺東高中校長張瑞杰昨天表示，今年體育班招生員額是三十人，卻只招到二十人，國中端聘任的教練或選手家長，將學生送往外縣市的私校或體育學校，造成地方的生源不足，學校相當困擾。



張瑞杰說，外縣市提供選手生活費、營養費、零用錢及學雜費全免等優渥條件，家長因此選擇讓孩子轉學。為防止選手轉學，學校曾向教育處反映，仍無法避免人才外流。他建議地方主管機關正視選手外流的嚴重性，研擬解決方案。



臺北市今年高中以下體育班共有八十四校、兩百二十七班，去年為八十六校兩百二十八班，今年減少兩校一班。教育局體衛科長黃國忠表示，人數持平。但以籃球隊著稱的臺北市北投國小校長翁世盟說，少子化的確對整體招生有影響，由於生源減少，教練可挑選的人才變少。而目前就讀該校體育班的學生，有人則來自北市其他行政區，甚至是新北市。



新北市為避免體育人才外流，昨天成立安康高中國中部男子和女子籃球體育班。校長謝金城表示，新店區國小有許多優秀籃球員，卻沒有適合的國中能繼續發展，必須到外地就學，學校籃球隊成立後，學生就不必遠赴外縣市讀書。



相較於其他縣市體育班人數減少，新北市今年則較去年增加二十五班，桃園市也增加七校、十三班。桃園市教育局體健科專員楊雯欣說，大園、龍興國中新開設的體育班，將容納周邊國小和學校社團的體育人才，學生以後不必遠赴外地就學。



圖說：桃園市瑞原國中體育班學生上下階梯，訓練體力。圖片提供／瑞原國中