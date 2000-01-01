阮筱琪、陳中興／連線報導



根據臺北市衛生局統計，半數以上北市國小新生有過敏症狀，醫師建議，除改善空氣品質、開窗讓空氣流通及校園定期清潔外，可搭配使用空氣清淨機，過濾懸浮微粒和有害物質。昨天恆隆行Dyson捐贈兩百一十七具空氣清淨機給臺北市松山區、內湖區、中山區、北投區幼兒園。



Dyson工程師邱鸛中表示，兒童呼吸系統發育尚未完成，對空氣汙染物防禦力較低，每天在校時間長，因此校園清潔特別重要；校園中有很多汙染原，尤其是幼兒園，清潔用消毒水會釋出化合物，配合使用空氣清淨機較理想。



西松國小附設幼兒園專屬護理師吳麗雯說，目前幼兒園學生兩百五十五名，約四分之一有明顯過敏症狀。幼兒園使用木質地板，窗簾也避免布料，選用塑膠遮陽簾，教師每天清潔教室地板三次，每兩週清潔絨毛玩具；教室如有舊式冷氣機，每學期進行一次大型清潔工作，每兩週抽出濾網清洗；學童的棉被、枕頭等，每兩週發回請家長清潔。



針對學校專業教室因設施不佳，導致滋生過敏原，桃園市教育局體健科說，市府未編列專款購置除塵蟎設備，校方有需要，可以自行採購空氣清淨機或多功能冷氣機；如預算不足，可向教育局申請。



圖說：一家企業昨天在北市西松國小，捐贈空氣清淨機，希望改善教室空氣品質。攝影／陳壁銘