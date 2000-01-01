陳景清／高雄報導



全國校安會議昨天起一連兩天在高雄市正修科大登場，來自全國大專院校及各縣市教育局處代表，共兩百多人參與，交流校安維護經驗。中央警察大學副教授林滄崧指出，臺灣地區平均每週有四名學生因機車車禍死亡，車禍傷亡率高達八成，他認為宣導防衛駕駛遠比安全駕駛來得重要。



教育部為精進並提升校園安全承辦人員能力，藉由專題研討、標竿學習相互交流，強化校園安全維護及災害防救應變能力，因此委託龔金柯文教基金會在正修科大舉辦一百零六年校園安全理論與實務研討會。



林滄崧指出，高中職學生及大學生騎機車車禍傷亡的比率高達八成，根據二○一七年統計資料顯示，平均每週就有四名學生因車禍而死亡，理論性的「安全駕駛」宣導已不夠，更重要的是「防衛駕駛」宣導，透過播放車禍影片，讓學生產生潛意識的預防，如騎車到路口一定要減速，要遠離大型車及禮讓行人等，否則很容易就會發生車禍。



林滄崧表示，學生騎機車只是遵守交通規則是不夠的，應採取各種防衛措施，為可能發生的意外預作準備。



此外，青少年藥物濫用也很嚴重，林滄崧說，青少年涉及三級毒品人數，十年已成長十五倍，大多因好奇，自信不會上癮，生活面臨挫折與失落感，都需要師長多關心注意。