沈育如／臺北報導



行政院前天拍板定案明年軍公教人員加薪百分之三，但代課教師的鐘點費，卻是三十多年沒有調整。全國教師工會總聯合會在國發會的公共政策網路參與平臺發起連署，要求調高國小代課教師的鐘點費，與國、高中一樣每分鐘八元，也就是一堂課四十分鐘，由現行的兩百六十元提高到三百二十元。昨天已有近萬人附議，超過主管單位要回應的五千人門檻，也就是教育部必須在十一月九日前對外說明。



教育部國教署長邱乾國表示，將評估提高國小代課教師鐘點費的財政負擔，包括調查清楚代課教師人數和代課節數等，並與地方政府討論、溝通。預計十月底完成評估，十一月九日前正式對外回應。



行政院長賴清德拍板定案，明年軍公教調薪百分之三，對象包括正式教師、代理教師，但領鐘點費的代課教師排除在外。



目前代課教師的鐘點費，高中一堂課五十分鐘是四百元，國中一堂課四十五分鐘是三百六十元。如果以分鐘計算，國、高中代課教師都是每分鐘八元，但是國小四十分鐘卻只有兩百六十元，一分鐘不到七元。全教總發動連署，希望國小代課教師的鐘點費，可以調高到三百二十元，也就是和國、高中一樣每分鐘八元。



全教總理事長張旭政表示，代課教師的鐘點費，三十多年來沒有調整，政府應該重視代課教師的付出。尤其國小代課教師的鐘點費，和國、高中有明顯差異，因此，全教總發起連署，希望爭取調高國小代課教師的鐘點費。