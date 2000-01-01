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踏查社區文史　桃市瑞祥逛古厝吃紅龜粿 (2017/9/13)
 

　陳中興／桃園報導

　全校只有三十九個學生的桃園市大溪區瑞祥國小，昨天下午舉辦全校社區文史踏查及參訪，低年級學生走訪有百年歷史的瑞源宮，以及開業一甲子的瑞記碾米廠；中、高年級學生則參訪廖家三合院，並了解傳統糕點紅龜粿的製作。

　瑞祥國小教務主任張金章說，帶領學生踏查學校周邊的文史景觀，可以讓學生了解家鄉的開拓歷史及未來發展，更進一步關心家鄉土地，認同家鄉人事物。

　瑞祥國小一、二年級共十七名學生，昨天在瑞源社區發展協會理事長黃睿和帶領下，參觀有一百六十年歷史的瑞源宮，並在前家長會長，也是瑞記碾米廠負責人簡文德引導下，觀看碾米過程。

　二十二個中、高年級學生，在主任張金章帶領下，參訪廖家三合院老宅；六年級學生藍庭雲說，參觀過廖家三合院，看到先人的智慧──他們善用自然、地形、風勢、坐向，建造出冬暖夏涼的房子，廖家古宅就是很好的例子，待在廖家古宅裡，一點兒也不會感受到戶外的炎熱。

　五年級學生王偉哲表示，參訪踏查之前，教師已先給學生看學校及校區周邊的3D模型及空拍影像。在廖家三合院裡，還可以看到許多現代居家環境中很少看到的家具和建材，例如以前的「大眠床」及三合院的牆壁「泥埆厝」。

　讓二十二個學生印象最深刻的是，長輩在古宅裡示範製作傳統點心紅龜粿，並讓大家品嘗紅龜粿的美味。

　圖說：學生參訪廖家三合院，在社區長輩教導下製作紅龜粿。圖片提供／瑞祥國小
 
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