邱紀維／臺北報導



今年第十八號颱風泰利在十一日晚間增強為中度颱風，持續向臺灣接近，恐成為今年第一個「西北颱」。中央氣象局昨天下午兩點三十分發布泰利颱風海上警報，並提醒北部地區須留意大豪雨及強陣風。



根據氣象局資料顯示，泰利颱風以每小時二十一轉十八公里速度，向西北西移動。七級風半徑一百八十公里，近中心最大風速每秒三十五公尺，相當於十二級風。



氣象局表示，泰利颱風影響最明顯的時間在今天深夜到明天清晨，雖然颱風中心位置登陸的機率並不大，但是強度仍持續增強，對臺北、基隆、宜蘭三個地區仍有劇烈影響。預估北部、東北部將出現豪雨、大豪雨等級雨勢，並會有十級左右強陣風，鄰近海面也將出現十四級到十六級強陣風，中南部山區也會有大雨甚至豪雨。



圖說：氣象局預估，泰利颱風影響最明顯時間，在今天深夜到明天清晨，臺北、基隆、宜蘭三地影響劇烈。圖片提供／氣象局





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西北颱

根據中央氣象局定義，「西北颱」是指從臺灣東方海面向西北方行進，且颱風中心通過基隆與彭佳嶼之間海面的颱風。此時，臺灣北部及西部地區多吹西北風，受地形影響，北部及中部地區的雨勢會特別大，加上風向與海岸線垂直，使積水不易宣泄，甚至會引起海水倒灌。因此，這種路徑的颱風帶來的災情通常最為嚴重。例如一九九七年溫妮颱風，導致新北市汐止林肯大郡房屋倒塌，造成四十四人死亡、八十四人輕重傷。二○○四年的艾利颱風，導致新竹縣五峰鄉桃山村嚴重土石流，共計十五人死亡、十四人失蹤。