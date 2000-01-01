我國非政府組織工作者李明哲，今年三月十九日入境中國訪友，卻被以涉嫌危害國家安全為由，羈押長達一百七十七天，前天終於開庭審理。由於這是我國公民在中國涉嫌「顛覆國家政權罪」審判首例，格外引起國人關注。



李明哲失聯後，無人知其行蹤，直到十日後，中國官方才證實他正接受調查。而關押一百七十多天裡，中國官方既未詳細說明案件事實，也拒絕家屬探視、聘請律師。前天開庭，則是由官派律師辯護，家屬獲准入庭旁聽。若參照香港銅鑼灣書店店長林榮基案例，他被逮捕後曾被要求簽署切結書，表示放棄聯絡家屬及不聘請律師，這一切也就不令人意外。



起訴書指控，李明哲在臉書與網路群組，散播誹謗、攻擊中國政府的文章，煽動他人顛覆國家政權。但是在官方公布的審判影片中，官派律師並未做實質辯護，李明哲則如同照稿宣讀般表示認罪，並感謝當局「文明辦案」，讓他得知過去的「思想」是錯誤的。整個開庭過程宛如完美演出，卻顯得極不自然，因此，國內輿論普遍認為，李明哲是「被認罪」。



中國作為聯合國《公民權利和政治權利國際公約》簽署國，理應保障所有人的思想、良心等自由，以及擁有正當法律程序與公平審判的權利。既然本案備受外界關注，不論李明哲是否有犯罪事實，中國官方更應審慎維護符合國際認同的法律程序與審判過程。