楊惠芳／臺北報導



由文化部主辦的第八屆金漫獎頒獎典禮，昨天在臺北文創大樓登場。蔡英文總統出席鼓勵臺灣漫畫創作者，表示對臺灣漫畫產業的重視，並頒發特別貢獻獎給臺灣第一代漫畫家許貿淞。由於許貿淞年事已高，行走不便，因此，由他的女兒代領獎項。在《中學生報》連載漫畫的阮光民，獲得最高榮譽大獎「年度漫畫大獎」和「青年漫畫獎」兩項大獎，成為最大贏家。



蔡總統致詞表示，她相信愛看漫畫的孩子不會變壞，因此，她要做一個有漫畫和動畫政策的總統，且提出多項政策，包括整備創作環境，從人才培育著手，建立漫畫產業人才庫，並推動漫畫基地；政府將設立「國家漫畫博物館」，蒐集漫畫史料，透過數位典藏，展示和運用珍貴的漫畫資產等。



其他得獎者，還包括兒童漫畫獎得主周顯宗《異形貼紙》，少年漫畫獎常勝《隱藏關卡》，少女漫畫獎MAE《記憶的怪物》，漫畫新人獎水晶孔《流浪小孩》，漫畫編輯獎陳德立，跨域應用獎庫倫洛夫《南方小鎮時光：左營》，單元漫畫獎小咖飛《喵的！我就是這樣變貓奴的》。



文化部今年首度將金漫獎轉型，擴大舉辦國際交流活動。昨天舉辦的論壇主題是「越在地，越國際：維護與推廣在地漫畫文化」，其中來自芬蘭、比利時及新加坡的代表，分享各自的漫畫發展經驗指出，政府的支持和補助漫畫產業很重要，以芬蘭為例，政府不但補助辦理漫畫節，還補助公立學校學生看漫畫。



圖說：漫畫家阮光民獲得第八屆金漫獎年度漫畫大獎、青年漫畫獎。攝影／高修民