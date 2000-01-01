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因應AI時代　北科大程式語言列必修 (2017/9/12)
 

　邱紀維／臺北報導

　國立臺北科技大學昨天宣布，自一百零六學年起將「程式語言」列為必修，校內六個學院都必須開設課程，人文社會學院的學生也須具備基礎程式語言能力，跟上產業時代潮流，提高競爭實力。

　北科大共有機電、電資、工程、設計、管理、人文與社會科學六大學院，校方表示，一百零六學年起，各學院都將「程式語言」納入必修課程，各學院籌組課程審議小組，依照各系所需核心能力，設計課程內容，四年內至少要修滿兩個到三個學分。

　隨著AI人工智慧時代來臨，十二年國教課綱的資訊教育也將把「寫程式」列為國高中生「必修」課程。北科大校長黎文龍指出，人工智慧時代，資訊能力、軟體能力等專業更顯重要，各產業都需要數位化的科技，而程式語言就是電腦的語言，如果擁有寫程式的多方位能力，就具備進入該產業的基本實力。

　黎文龍表示，程式語言有不同等級，以管理學院為例，將強調數位經濟人才培育，讓學生擁有社群行銷、數據分析、雲端運用等相關能力；機電學院將注重各種機械介面的數據和雲端的串連等層面，以達到工業4.0的「智慧製造」；人文社會學院則致力於培育文創人才，協助學生化靈感為實作，用科技表達和創造。

　圖說：臺北科技大學昨天宣布，一百零六學年起，將「程式語言」列為必修。圖片提供／北科大
 
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