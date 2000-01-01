邱紀維／臺北報導



對各界關注的文言文比例，教育部課審會十日決議維持領綱研修小組原先草擬的百分之四十五到五十五。國教行動聯盟昨天對此表示非常遺憾，並重申希望未來教育部仍能推出A、B版的課本，讓國文教師能依照學生的狀況因材施教。



「適性教學是最重要的原則」，國教盟認為，現在文言文比例訂為百分之四十五到五十五，希望能推出A、B版課本，A版百分之四十五，B版百分之五十五。國教盟強調，教學是最重要的部分，希望國文教師能依照學生的狀況因材施教，啟發興趣，提高學生語感及文字表達的素養。



國教署長邱乾國表示，課審會議並沒有作出A、B版課本的決議，也沒有相關規畫。對於家長代表的問題，邱乾國說，一切符合規定，但也樂見學生家長更積極參與教育事務。



課審會學生代表蕭竹均表示，雖然他支持文言文比例調降，但國文課本分成A、B版本「很奇怪」。雖然數學會依照學生未來選擇的科系及所需技能，而分成兩版本，但文言文旨在培養學生的語文涵養，如將國文分成兩版本，是否表示某些學生只需要較低的語文素養？而且，又該怎樣界定哪些學生該學A版，哪些學B版？



北一女國文教師歐陽宜璋則表示，國文課本分成A、B版，並非不可行。不過，出版社要製作一個版本的課文內容，就需要花費不少時間，若要製作兩種版本，可能會趕不上新課綱上線的時間。