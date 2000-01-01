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回家沒父母照顧　上下學路途遙遠
偏鄉小一生住校　適應生活考驗多		 (2017/9/12)
 

　陳中興、洪素蓉／連線報導

　開學了，有些國小學生必須離家，住在學校宿舍，對小一新生來說，是一項大考驗，經常有人半夜會哭、會尿床。雖然年紀這麼小就要離開家人，獨自在外生活，有點殘忍，但學校表示，學生透過住宿可以培養獨立自主能力，學會團隊合作。

　桃園市偏鄉復興區目前開辦學生住宿的學校，有光華國小、義盛國小、三光國小、高義國小、羅浮國小及介壽國中。三光國小教導主任龐海淘說，學生住宿不是上課路途遠，而是父母在山下工作，學生在家沒人照顧。

　對於住宿生的年齡，各校有不同規定，羅浮國小教導主任劉勝國說，該校一年級到六年級學生都可申請住宿，目前最小的是一年級；三光國小則規定三年級到六年級才可申請住宿。

　羅浮和三光國小都聘請住宿輔導員，照顧學生晚餐、生活起居及課後課業。龐海淘說，學校還會爭取外部資源，為學生聘請課輔和才藝教師，因此，住宿生活很充實。

　高義國小有十六名學生住校，校長林誠義說，學校住宿有審查機制，必須符合「路途遙遠」及「學生回家後有教養問題」等，才能獲准住宿；少數是因為成績低落，住宿接受個人課後學習。

　位在花蓮太魯閣國家公園的西寶國小，是花蓮唯一實施學舍制的國小，小一新生只有一人住校。校長李志成說，學生懂得生活自理和同儕相互照應，是很重要的學習，住校生表現往往比想像中的更好。
 
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