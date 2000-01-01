網路科技帶來資訊豐沛、流通便捷及自主表達的新傳播時代，但也容易產生隱私遭侵、名譽受損情事，甚至出現不法分子誘騙未成年兒少拍私密照，並散布牟利的案例。因此，加強身體自主權的教育及宣導，維護兒少人權，刻不容緩。



衛福部保護司公布統計，今年上半年共受理一百六十五件涉及拍攝、散布兒少性私密影像通報案，其中有五成影像遭外流；通報案受害者以十二歲至十五歲的國中生居多，通報性別女生占了九成；在不情願情況下，將檔案提供給對方的個案占了七成。這些數據顯示應予重視的多元警訊。



更值得注意的是，保護司所作今年度兒少網路行為問卷調查結果顯示，填答的兩萬名小五到高中生，有百分之一曾被要求拍攝私密照，推估全臺約有三萬兩千名兒少曾遭遇私密影像外流，對兒少身體自主權的尊重與維護，是很大的衝擊。



既有漏洞出現，就應該迅謀彌補。首先，統計顯示，外流的兒少私密影像近五成是自拍，要不是被誘騙、被要脅，就是希望贏得好感或認同。學校應更確實注意學生身心狀態及價值觀念，加強對身體自主權和自我保護的教育，如發現學生有異狀，應及時妥予輔導；萬一學生私密照遭散布於眾，應審慎評估是否安排祕密轉學的補救措施；如發現有外力介入要脅個案，應立即向警政單位報案。



兒少身心都在成長中，最希望被愛、被關注，尤其在獨生子女、雙薪父母、隔代教養的現代家庭結構中，如何發揮家庭正常互動功能，讓孩子走出孤獨寂寞，好好的保護自己，維護自己的身體自主權，是家長無可旁貸之責。