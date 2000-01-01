邱紀維／臺北報導



「文白之爭」暫時塵埃落定。教育部昨天召開課綱審議委員會審議大會，針對各界關注的高中國文科文言文比例，最終決議維持領綱研修小組原先草擬的百分之四十五到五十五，中華文化教材不限四書。



現行高中國文的文言文比例占百分之四十五到六十五，雖然國教院的十二年國教課發會、領綱研修小組原先草擬將文言文比例調降到百分之四十五到五十五，但日前課審會普通高中分組委員提案，再降到百分之三十。各界對此看法不一，包括作家、教師、家長及學生團體，近日紛紛站出來表達各自立場。



教育部昨天在國家教育研究院臺北院區召開第七次「高級中等以下學校課程審議會審議大會」，由教育部長潘文忠親自主持。會前有教育團體及學生代表主張，希望回歸「以學生為本位」、「適性學習」的角度，調降文言文比例，但是經過一整天的討論，課綱審議委員會審議大會最終仍決議，文言文比例維持領綱研修小組原先草擬的百分之四十五到五十五。



教育部國民及學前教育署署長邱乾國在會後表示，經過四十五名與會委員充分討論，提出四項修正動議，包括「文言文比例全數刪除」、「百分之四十到五十」、「百分之三十到四十」，以及「最高百分之三十為上限」，但是投票時，四項動議同意人數分別為十三票、二十一票、十五票、十六票，全都沒有過半，因此，最終決議文言文比例將維持領綱研修小組原先草擬的百分之四十五到五十五。



在選文篇數部分，昨天會議尚未做出結論，預計二十三日再討論。