‧世大運落幕

吉祥物熊讚找新工作

吳啟綜

在臺北世大運大受歡迎的吉祥物「熊讚」，隨著世大運閉幕，也面臨失業問題。除了到就業服務站登記求職外，日前也到臺北市太原街「日星鑄字行」拜師學藝。日星是全國唯一鑄鉛字的店家，牠跟著老闆張介冠學習鑄字、檢字、排版、打印。



其實，有許多公司行號相中「熊讚」的高人氣，紛紛到熊讚臉書粉絲頁求才。



除了有知名模特兒經紀公司在臉書留言邀約，南部科學工業園區管理局更開出優渥的待遇，邀牠擔任公關大使，開出的各項福利，包括報到就送蜂蜜三大桶與鮭魚三千隻，免費教導跳火圈吞寶劍，包吃包住包水電，一例一休加冬眠兩個月，以及幫忙介紹女朋友。



‧新竹天空風箏鬥豔

吳啟綜、美聯社

新竹市政府日前舉辦國際風箏節，吸引來自美、德、日、韓、新加坡、泰國、馬來西亞與臺灣八國、逾百名風箏達人同場競技。天空中除了皮卡丘、海綿寶寶等動漫角色造形風箏，還有二十公尺大的鯨鯊、魟魚、鯊魚、大章魚、水母等海洋生物風箏，把天空變化成海洋世界。



另外，南韓隊帶來江南大叔造形風箏，來自越南風箏好手阮文惟則展示附有竹筒，飛上天時會發出嗡嗡聲響的越南傳統風箏。風箏節慶吸引許多遊客前往賞風箏、做風箏、玩風箏，使新竹天空熱鬧非凡。



‧一起為臺灣選手加油

陳壁銘

中華隊在本屆世大運賽事中創下了二十六金三十四銀三十銅的佳績，在一百三十四個參賽國家中名列第三，國人與有榮焉。



「臺灣最速男」楊俊瀚在一百公尺決賽中，為中華隊在世大運奪下首面男子一百公尺金牌，兩百公尺比賽時，更是吸引滿場觀眾進場。



‧新生開學打卡

陳壁銘

開學咯！臺北市南湖國小為了迎接新生入學，校長蕭福生和臺北市教育局長曾燦金開學日都裝扮成太空人，歡迎新生。新生和局長合照時露出了酷酷的表情，留下珍貴的紀念照。



‧狗狗維安特勤隊

高修民

為了維護臺北世大運現場安全，新北市警察局警犬隊也出動執勤。這支特別的維安隊伍，包括體型大小不同的犬隻，有狼犬、米格魯獵兔犬和黃金獵犬，以敏銳的嗅覺聞嗅現場是否有威脅公眾安全的危險物品。