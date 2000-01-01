報導／吳啟綜



網球四大滿貫賽中最後舉辦的美國網球公開賽（簡稱美網），目前在紐約開打。今年美網話題不斷，包括俄羅斯選手莎拉波娃以外卡身分打會內賽，有選手認為不公；我國選手詹詠然在臺北世大運混雙棄賽，趕赴美網參加女子雙打，讓謝淑薇與詹詠然長期的心結再添一樁。



美網今年總獎金第一次超過五千萬美元（約新臺幣十五億元），比去年增加百分之九，男女單打冠軍可各得三百七十萬美元，男女雙打冠軍隊伍也將各獲六十七萬五千美元，比今年臺北世大運金牌選手可領的新臺幣九十萬元「國光獎金」高出許多。



世界排名第一百四十八名的莎拉波娃，去年在澳洲公開賽藥檢沒過，被國際網球總會禁賽十五個月，今年四月重返職業賽場，法國網球公開賽在輿論壓力下，拒發外卡；美網則准她以外卡身分參加。



前球后「丹麥甜心」伍茲妮雅琪、加拿大選手布夏、波蘭選手拉凡絲卡、德國「世界球后」柯波兒和男網「世界球王」莫瑞，都認為賽會不該給莎拉波娃外卡，「以這種方式參賽的，應該是受傷、生病或發生意外事故的球員，不該是使用禁藥而遭禁賽的球員。」



美國選手小威廉絲的教練莫拉托格魯也認為，莎拉波娃該依照世界排名慢慢打回前一百名，他說：「即使籤表上有莎拉波娃令人興奮，而使球場爆滿，贊助商高興，收視率提高，網壇仍不該幫助因藥檢陽性被禁賽而失去排名的選手。」



受高度關注下，莎拉波娃在美網打到第四輪，因不敵拉脫維亞女將塞維絲托娃，無緣進入八強。



我國有三組選手參加女雙比賽，分別是「辛然配」詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲、「詹帥配」詹皓晴與中國選手張帥、「謝妮配」謝淑薇與羅馬尼亞選手妮可拉絲古。詹詠然在世大運混雙四強賽，因暈眩症發作棄賽，使她的搭檔謝政鵬及謝淑薇不滿，認為詹詠然為了即將開打的美網，放棄世大運。



這三組女雙一路順利闖關，原以為「辛然配」與「謝妮配」有機會在球場上演出詹謝大戰，結果「謝妮配」在第三輪輸球，最後變成詹家姐妹對決，姐姐詹詠然打敗妹妹，闖進女雙決賽。詹皓晴則打進混雙冠軍戰。



美網無懼輿論 援例發外卡



美網分會內賽與會外賽，會內賽有一百二十八支籤，參賽名單依最新世界排名而定，男女單打各有九十九名選手直接從會內賽打起，十六張席位給會外賽出線的選手，另會發出八張外卡。



外卡（wild card）名單往往由賽事主辦方依自己的意圖，邀請一些排名不夠、未能及時報名，或名氣很高的選手。過去常有大牌選手因傷病或其他原因排名急速下滑，主辦方出於吸引觀眾等理由，將外卡發給這些大牌選手。



很多選手認為，四大滿貫賽不應該將外卡給施用禁藥遭到禁賽的莎拉波娃；美國網協強調，莎拉波娃的禁賽令早已解除，且大會先前就提供過美網冠軍持外卡進會內賽，包括辛吉絲、「澳洲野兔」希維特等，因此不認為有何不妥。