沈育如／臺北報導



許多人喜歡看電視影集，但對劇情中的科普細節知多少？由臺灣大學科學教育發展中心、張昭鼎紀念基金會合辦的「二○一七台積電杯青年尬科學」中學生科普競賽，昨天舉辦決賽，今年以美國影集《數字搜查線》的情節，讓高中生組隊發揮，最後由北一女中團隊拿到冠軍，抱走新臺幣六萬元獎金。



青年尬科學競賽共吸引全國七百名學生，組成兩百一十二隊參賽，最後只有七支隊伍闖入決賽，今年以美國刑事系列影集《數字搜查線》當中的數學劇情為考題，包括機率、質數、棒球統計、鑑識科學的誤差等題目，讓參賽高中生發表演說、交互問答。昨天決賽冠軍是北一女中，亞軍為高雄市新莊高中，季軍為建國中學。



北一女中由高三學生黃詩媛、林孜頤與高二學生廖沛妍組成的「孝數」隊，選擇影集「鑑識科學的誤差」為主題，她們以「指紋誤差」為例，透過資料、分析，闡述透過指紋辨識，仍有誤抓犯人的可能。



黃詩媛表示，在準備比賽的過程中，「三個人達成共識」的部分最困難，每個人都有自己的想法，光簡報就做了五個版本，直到比賽前一天還在修正，其至口頭報告也每人各準備一份，花費不少時間溝通後，總算達成共識，彙整成同一版本。



帶隊老師蘇麗敏表示，這是北一女第一次參加台積電杯青年尬科學競賽，主要想鼓勵學生不要害怕上臺，勇於挑戰自己。

