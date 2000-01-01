沈育如／臺北報導



教育部近日完成「公私立大專院校校園學生權利調查」，結果發現，大學生舉辦演講或活動，近七成七須事先經過學校審查，兩成的校務會議學生代表，非經選舉產生，甚至學生自費出版的刊物或海報，也有超過兩成六要先經過校方審查，才能出刊。



立法院今年審查教育部預算時，要求教育部調查公私立大專院校的校園學生權益，教育部近日完成調查，項目包括學生自治、學習與受教權、表現自由、宗教信仰自由、隱私權、平等保障、學生獎懲與申訴、學生勞動權益等八項，調查由全國一百六十四所大專院校，各校選五名熱中學生事務的學生、一名行政人員填答，樣本數近一千份。



調查結果顯示，部分學校仍未設學生會費的專用帳戶，即使有，當中四成六的印鑑和存摺還是由校方共同保管，五成五要支用時，還得經過校方核准，顯示學生會費的使用被校方限制。



教育部學務特教司科長廖雙慶表示，八個項度中，學生權利制度達成率超過八成七，各項度指標達成率也達八成以上；針對部分學校指標尚待改進的地方，教育部會研議適當措施，並請學校加強宣導，未來兩三年再做調查。



教育部青年署表示，目前沒有學生會專用帳戶的學校有十三所，將依據《大專校院學生會運作原則》，函請各校協助學生會建立專用帳戶。



臺灣大學學生會長林彥廷表示，就算是公費出版的出版品、活動，校方都不應該事先審查，更何況是學生自費；臺大目前要借場地，也都需要事先送活動企畫書給學務處審查，也有違反言論自由的疑慮。



