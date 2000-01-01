張彩鳳／彰化報導



彰化縣清水國小學童日前在社頭鄉農會四健會指導下，學習折枝採收龍眼，摘除葉子及多餘的枝幹後，用剪刀把龍眼連蒂一併剪下，並參觀農家烘焙龍眼的土灶，聆聽龍眼烘焙的說明過程，這才了解龍眼果農的辛苦。



清水國小位在八卦山區，學區內有不少龍眼果農，十分熟悉烘焙龍眼乾的傳統方式。烘焙龍眼乾時，須注意火勢大小，火源不可中斷，土灶也需維持一定的熱度。



為了讓學童認識地方農業，校方特地與農會合作，讓五、六年級學生在農會阿姨帶領下，體驗烘焙過程。六年級學生黃宜甄說，烘焙時，灶內的龍眼必須全部翻身，受熱狀態才能平均，而且龍眼殼會因乾燥產生大量粉末，讓烘焙師灰頭土臉。黃宜甄說，感謝果農和師傅的用心和辛勞，讓大家吃到營養又美味的龍眼乾。



學生丁彥綺說：「老師帶我們到蕭蔭奶奶家採摘龍眼。摘完後，我們再到奶奶家的庭院剪龍眼，準備做龍眼乾。烘焙龍眼乾的灶很特別，前面的凹槽用來燒龍木，還有讓煙往上飄、燻龍眼的管道，為了不讓疊在下面的龍眼黑掉，我們只好大費工夫，把下面一層龍眼換到上面。這次的體驗，讓我更認識社頭的特產龍眼。」



圖說：彰化縣清水國小學童在農會四健會的指導下，體驗採收龍眼，並摘除多餘的枝幹與葉子。攝影／張彩鳳