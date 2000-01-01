報導‧攝影／高修民



一個美味的蛋糕可以讓人回味無窮，也可以撫平心理創傷。吉事坊蛋糕工作坊的蛋糕達人劉漱珊就靠著製作蛋糕，度過人生那一段低潮的日子。



劉漱珊曾是三家連鎖糕點店鋪的經營者，八年前事業蒸蒸日上時，念國小三年級的兒子從補習班下課回家，過馬路時遭遇嚴重車禍，不幸身亡，讓她情緒崩潰，天天以淚洗面，長達一年，她無心工作，公司管理因此出現狀況，最後，她收掉苦心經營十五年的蛋糕店。



有很長一段時間，劉漱珊不願出門，過著與世隔絕的日子，突然有一天，她覺得不能再如此虛度時光，於是重拾製作蛋糕的工具，她發現，每完成一個蛋糕，就增加一些些自信，一年後，她靠著做蛋糕走出傷痛，東山再起。



劉漱珊高中念復興美工，有美術工藝的基礎，後來到日本東京製果洋菓子學校、美國加州學做蛋糕。由於劉漱珊是學美工出身，因此搭配年輕人喜愛的數位相片，運用超高的修圖美編技術，將每一張客人指定的照片，修整到最適合的尺寸，再用天然萃取顏料，列印在糯米紙上，用來裝飾蛋糕，讓她的蛋糕層次推升到感動人心的境界。



杯子蛋糕材料

全蛋兩顆、細砂糖40克、葵花油50克、牛奶10克、低筋麵粉60克、起司醬10克、鮮奶油250克、果醬60克



‧步驟一

混合蛋黃、橄欖油、糖。



‧步驟二

加入牛奶、起司醬，用機器攪拌均勻。



‧步驟三

加入過篩的低筋麵粉。



‧步驟四

用攪拌器從表面慢慢輕輕劃開，再順時針由上往下到鍋底再慢慢旋轉上來。



‧步驟五

把麵糊倒入大量杯中，再分裝到八個小紙杯，放進預熱到攝氏一百七十度的烤箱中，烤十二分鐘到十五分鐘後，取出來置涼。



‧步驟六

鮮奶油打到濃稠，再與果醬拌勻，即為鮮奶油慕斯。



‧步驟七

鮮奶油慕斯裝入擠花袋，在蛋糕上擠一圈，再以水果裝飾。