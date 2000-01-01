吳啟綜／綜合報導



被美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）等媒體形容為大西洋地區史上最強颶風的艾瑪，橫掃加勒比海群島，預計美國時間週末將侵襲美國佛羅里達州。艾瑪的威力為何這麼強大呢？中央氣象局氣象科技研究中心主任鄭明典昨天在臉書表示，有利颶風發展的條件似乎剛好都湊齊，包括高海溫、低垂直風切，加上厚實的潮溼層。



艾瑪結構扎實，屬於第五級颶風，每小時最大風速兩百九十七公里。我國中央氣象局表示，颱風的近中心最大風速只要超過每秒五十一公尺，相當於時速一百八十四公里，就算是強烈颱風。艾瑪的威力比二○一三年重創菲律賓的強颱「海燕」還強，海燕每小時最大風速為兩百八十五公里。



鄭明典指出，颶風強度預測仍有瓶頸，因此，颶風強度和預期會有不同。但「艾瑪」強度幾乎到達海溫預測理論值的上限，這是很少見的狀況。他說，起初很少專家預期艾瑪可達第五級颶風強度，但透過飛機觀測，發現強度遠高於當時衛星紅外線影像的強度判定值，後續觀測判定的強度可能更高。



鄭明典引用美國國家颶風中心的說明，解釋「第五級颶風」，包括近中心最大風速超過每秒六十八公尺；部分住宅完全摧毀，以及大部分房屋遭結構性破壞；可能必須全面撤離離岸八公里至十六公里範圍內的民眾等。



另外，中央大學大氣科學系副教授吳德榮說，關島附近的熱帶雲系可能發展成颱風，下週四、五逐漸接近臺灣。氣象局表示，熱帶雲系成颱機率高，不排除下週三影響臺灣天氣。