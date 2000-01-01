陳景清／高雄報導



近距離和籃球明星一起打球，是許多學生的心願。職籃富邦勇士隊日前在高雄社教館，舉辦「勇愛無懼公益籃球營」，邀請高雄市潮寮、寶來和竹滬國小三所偏鄉學校的學童，和富邦勇士隊一起打球，同時送給學童每人一顆籃球和一件背心，希望他們回到校園後，能持續打籃球。



潮寮國小六年級的陳姓女學生和王姓男學生，兩人都是學校運動社的社員，得知可以到社教館參加籃球營，非常開心。陳姓女學生平常習慣三步上籃，她希望向職籃球員學習自己最不拿手的「外線射籃」技巧。擅長上籃的王姓男學生，則是希望透過專業球員的指導，能夠打贏其他同年級的學生。



竹滬國小三年級的翁姓學生表示，為了參加籃球營，早上六點就起床了，一路上都只想著如何與勇士隊球員打球。翁姓學生說，班上很多同學為了參與這場籃球營，把珍藏已久的新球鞋拿出來穿。



來自寶來國小的曾姓學生，未來想當職業籃球員，他從幼兒園中班開始打籃球，每天幾乎都會練球三小時。曾姓學生說，請勇士隊球員教他後仰跳投，增進打籃球的實力。



社教館祕書沈坤佑說，希望學童在富邦勇士隊球員的指導下，能夠學到更多的籃球技巧，回到學校後繼續打球，讓籃球運動更加普及。



富邦勇士隊總教練許晉哲鼓勵參加公益籃球營的學生，快樂學習，得到更多籃球知識與技巧。



圖說：職籃富邦勇士隊的球員，用心指導偏鄉學校的學童籃球技巧。攝影／陳景清