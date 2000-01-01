沈育如／臺北報導



政治大學昨天召開一百零六學年度第一次校務會議，會中檢討現行校歌的建議方案，最後決議將校歌歌詞的「革命建設」改為「革新建設」，「命令貫徹」改「理念貫徹」，「實踐三民主義」改「實踐民主法治」，「建設中華民國」改「維護自由人權」，「吾黨」改「我們」等，未來校歌將「新舊並行」，由師生選擇喜愛的版本傳唱。



政大早年為中國國民黨中央黨務學校，創作校歌歌詞包括「吾黨」「三民主義」「建設中華民國」等黨國主義及革命思維，但師生認為不符合社會潮流，興起修改校歌運動，民國九十三年曾歷經九次校務會議討論，最後還是未修訂。



政大學生社團「政大野火陣線」在校內連署廢校歌，校務會議受理提案，由傳播學院院長林元輝邀組「檢討現行校歌委員會」，研究可行方案，在網路徵詢意見，今年校務會議也正式提案討論，並在昨天通過新校歌方案。



政大地政系教授徐世榮表示，政大校歌歌詞的內容確實很不合時宜，透過民主程序，開放讓學生討論，即使昨天通過的版本只有些微調整，但已經是跨出一大步。校歌是學生的共同記憶，也是大一新生參加全校合唱團比賽的指定曲，看到這樣的改變讓人樂觀其成。



推動校歌修改的政大研究生學會前總幹事、政大傳播所研究生徐子為表示，政大建校有歷史包袱，校風相對保守，校務會議通過校歌修改，已經很不容易，對於修改幅度與歌詞，他可以接受。