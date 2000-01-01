阮筱琪／臺北報導



衛福部保護司昨天公布統計，今年一月到六月共受理一百六十五件涉及拍攝、散布兒少性私密影像案件，七、八月更達通報高峰，有兩百六十六件；通報案受害者以十二歲到十五歲的國中生為多數，占四成九；通報性別近九成是女生，一成是男生。



保護司並根據「iWIN網路內容防護機構」今年度兒少網路行為問卷調查指出，在填答問卷的約兩萬名小五到高中生中，有百分之一曾被要求拍攝私密照，也會將私密照傳給別人；百分之二曾遇過私密照片或影片被公開，推估全臺約三萬兩千名兒少曾遭遇私密影像外流。



保護司長張秀鴛表示，五成兒少的私密照是自拍，且加害人會以「好友或男女朋友互相欣賞身體」、「不拍就不是朋友」為由，誘騙拍私密照並散布；七成個案是在心不甘、情不願的狀況下，將檔案提供給對方。



臺中市教育局學生輔導諮商中心資深督導劉貞芳說，輔導案例中，女生多半是在現實生活中人際關係不佳，導致在虛擬世界中找同好，因擔心失去朋友，不敢拒絕對方要求；男生多半是利益需求，例如以遊戲點數或戰略交換而拍私密照並傳出。



張秀鴛說，當兒少發生私密照被外流，可先聯繫iWIN網路內容防護機構，請他們轉告網路平臺將影像下架，並儘快報警，避免私密照被販賣或利用；當家長發現孩子動不動就關房門、手機總不離身等，就要特別注意。