陳景清／高雄報導



高雄美濃客家地區有七月半敬八方神鬼、吃芋粄的習俗。美濃區龍肚國小為讓學生了解在地禮俗，校長張二文昨天帶領師生，一起體驗早期家家戶戶七月半祭祀禮俗。



「不給糖！就搗蛋！」是西洋鬼節萬聖節時，兒童串門子要糖的用語，為讓學生了解臺灣相似節慶與禮俗，龍肚國小教師也規畫了相關活動。教師先在通訊群組中表達意見，集思廣益後，決定為學生辦一場體驗活動。



校長張二文說，教師計畫七月半當天買小塊芋粄，先作祭品，再當師生點心。當天教師依計畫採買，中午過後，便以校園廣播告知學生，下午第一節下課後，集合祭拜。



活動開始，先由校長張二文向學生說明七月鬼節的由來。校長說，七月酷暑最容易得病或有天災發生，先人為了慎重養息，定為鬼節，互相提醒「簡約謹慎」。客家人習俗，則是在七月半中元時，早上敬阿公婆，午後露天敬好兄弟，敬八方神鬼，消災祈安。



張二文說，由於七月也是芋頭成熟的時期，因此可以看見家家戶戶趕著做芋粄，兒童在旁學著做。芋頭既代表生命力強，也意味謙卑的心態，作成點心後，拿來敬神明，也讓大家打牙祭。



祭祀結束後學生都說，過去只知道西洋萬聖節的遊戲，現在才知道，家鄉也有意義相似的節慶與禮俗，祖先的想法十分有趣，不比萬聖節遜色。



圖說：高市美濃區龍肚國小校長帶領師生體驗七月半敬八方神鬼的習俗。 攝影／陳景清