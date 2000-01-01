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國際科研團隊登太平島　規畫南海研究 (2017/9/7)
 

楊惠芳／臺北報導

　科技部昨天率領來自美國、日本及加拿大等國內外二十四位學者專家組成的國際科研團隊，登上南沙太平島進行科學研究勘查活動。這是首度有國際學者登上太平島，與國內學者共同規畫未來在南海區域的國際科學合作研究。

　科技部表示，從民國九十三年起，國科會時期就開始補助南海區域的科學研究計畫，包括：地質地物、海洋、大氣、人文地理等地球環境科學領域的研究，並在東沙與太平島上建置地震與氣象觀測站，提供全球科學研究團隊主要觀測資料。

　科技部也成立「南海國際科學研究中心計畫辦公室」，推動與南海周圍各國的國際科學合作研究，鼓勵國際學者到東沙及太平島進行在地國際研究，主題包括：地質、地震、氣象、氣候變遷等。

　美國康乃狄克大學地理系教授Timothy Byrne，對當地竟然有百分之九十九可飲用的自來水，感到高度興趣。美國伍茲霍爾海洋研究所副研究員Dr. Anne Cohen在太平島浮潛探勘珊瑚礁，她表示，珊瑚在當地活得非常好，覆蓋很多，未來將與中山大學海洋科學系教授宋克義，開啟東沙島、太平島雙島珊瑚礁實驗計畫。

　科技部日前也在臺大舉辦「南海國際科學研究論壇」，約有一百位國內外專家學者與學生參加，除分享在南海地區的合作研究經驗與成果外，也對未來在南海地區的國際科學研究，提出建議與規畫。

　科技部指出，南海不僅有豐富的海洋資源，也是東亞重要的航運管道，近年來成為各國關注焦點。而太平島位處我國國境最南端的南沙群島北部中央。太平島長一千三百六十公尺，寬三百五十公尺，面積約零點五一平方公里。
 
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