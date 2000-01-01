

日本政府一直拒絕承認七三一部隊當年在中國犯下的罪行。日本NHK最近播出《七三一部隊的真相——精英醫學研究者與人體實驗》紀錄片，與政府立場對立，引起熱烈議論。



NHK是獨立性很高的公共電視，頗獲民眾信任。但其經營委員由國會選拔，近十幾年來，選任某些立場偏頗者進入委員會，尤其右翼作家百田尚樹、評論家長谷川三千子兩人的任命最受爭議。日本政府試圖干涉NHK的事件頻頻發生，例如慰安婦、南京大屠殺真相等報導，屢被要求「不能偏離日本政府觀點」。NHK在維護媒體客觀性及政治妥協兩難之間搖擺，備受詬病。這次播出《七三一部隊真相》公然與政治角力，試圖挽回信任，再造NHK公信力。



英國BBC也為擺脫執政保守黨干預，藉由「英國脫歐公投」的報導，展現媒體公正立場，力抗政治力，捍衛新聞自由，得到公民社會的肯定。



我國公共電視董事會改選也可見政治角力痕跡，甚至選任反公視的人去當董事，立法院也常以預算杯葛來干預人事和節目。公視甫成立之初，有立委警告，不論誰執政一定都會試圖染指；原計畫比照日韓的大規模公共電視，編列每年有六十億元預算，後來卻減為區區九億元，原因在於擔憂公視大而獨立，妨礙執政。



媒體抵擋政治力的干預，捍衛新聞自由，是個持續且漫長的奮鬥。