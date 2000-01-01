沈育如／臺北報導



教育部本週日將再召開課審會審議大會，討論備受爭議的高中國文課綱。教改總體檢論壇昨天開記者會，提出兩大訴求，一個是呼籲課綱回歸專業，回應中研院院士等四萬多人連署，尊重高中國文課綱草案，課審會切勿越權而大幅修改；另一個是呼籲高中國文課綱審議不要搞黑箱，應遵守程序正義和教育本質。



教育部國教署長邱乾國表示，教育事務要回歸教育專業討論，相信課審會將依法定職權，嚴謹審議課綱，過程中也和研修小組有充分對話，因此，不論專業、程序、審議等，課審會都依照原則進行審查。



高中國文課綱草案訂出文言文比例降到四成五到五成五，選文二十篇。但課審會課審委員提出「文言文比例以三成為上限」，選文篇數有兩個提案，包括「不列選文，由教師彈性選擇」、「刪減為十篇或十五篇」，被外界認為要消滅文言文，造成學生國學素養低落。



教改總體檢論壇代表、臺灣師範大學名譽教授吳武典表示，高中國文課綱草案先前花兩年嚴謹研擬，但一進入課審會，卻被課審委員越權大幅修改，讓領綱研修小組兩年來的研擬白費了；選文則透過網路投票，投票前也沒有對外公開，根本是黑箱作業，作法草率而粗暴。



中華語文教育促進協會代表段心儀說，近二十年來，高中國文六冊的文言文比例，已從七成、約選六十篇，降到目前一○八課綱草案的五成、推荐選文二十篇，現在竟然還有課審委員建議要減少到三成、十篇選文。