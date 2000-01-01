李榮茂／臺南報導



國立臺南生活美學館「速寫美學」社區藝術巡迴列車，開進將軍國小，展出藝術家陳佑林、陳信宏與林致維速寫作品共六十幅。陳佑林到場解說，並為學生上速寫課，學生都拿起筆與紙投入速寫行列；學生林品辰表示，第一次接觸速寫，發現只要敢動筆將自己看到的事物畫下來，就能成為生活紀錄，以後想用速寫來寫日記。



將軍國小校長陳良圖指出，學校地處偏鄉農村，學生較少有機會接觸藝術作品。為了讓學生了解「速寫」，學校先在藝術人文領域安排素描課程，再邀請藝術家到場導覽，並設計體驗活動與學生互動，提升學生對周遭人、事、物的觀察力，鼓勵學生在速寫現場捕捉當下的感動與觀察。



參展的陳佑林並非本科系出身，他說，去年為了加強女兒學習繪畫的動機，他對女兒說：「你畫畫，我也陪著畫。」約定當天畫的水果畫，是他的第一幅畫。一年多來，陳佑林信守承諾，共畫了三百多張作品，享受繪畫的美好，女兒也以第一志願進入高中美術班。



學生徐若穎表示，聽完畫家的解說與示範後，學到速寫技巧，發現只要放膽就可畫出好作品。學生陳怡辰也說，藝術家用簡單幾筆線條，以及不多的色彩，就能把景物畫得栩栩如生，令人嘆為觀止。



「速寫美學」社區藝術巡迴展，即日起至十七日在將軍國小學生活動中心展出，歡迎前往參觀。



圖說：臺南市將軍國小學生學習速寫眼前的熟悉景象。攝影／李榮茂