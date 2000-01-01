沈育如／臺北報導



各界對高中國文科課綱的文言文、白話文比例爭議不休，包括國教行動聯盟等教育團體昨天開記者會指出，數學已分為數學甲、數學乙，建議國文科也分A版、B版，A版文言文比例約三成，B版約五成，讓學生依照性向、興趣、程度，適性選修。



對此，教育部國教署長邱乾國表示，樂見各界對課綱提出看法，但仍要回到課審會審議大會討論；目前社會大眾有很多建議，課審會審議大會的課審委員有自主性、專業性，各方觀點可能會在本週日召開的課審會審議大會討論。



國教行動聯盟理事長王立昇指出，依照總綱規畫，國、英、數三科在高中二年級都有八個必修學分，數學已經明定為兩類課程，英文也正討論分為A、B兩個版本，A版字彙量約四千五百字，B版七千字；國文科文、白比例爭議不休，建議也比照分成兩種版本，讓學生適性選擇學習。



王立昇表示，有些學生的興趣不在國文，不如讓他們學習更有興趣的學科，因此建議選擇A版；對國文有興趣的學生，可選擇B版，會有更深入的學習。



中華適性教育發展協會理事長、北一女中前校長周韞維說，文言文以精準用字表達想法，這需要長時間的語言訓練，希望教育部不要剝奪學生的學習權利及否定他們的能力。她認同國文分為兩種版本，但A版的文言文比例可提高到三成五，讓學生接觸更多文言文。