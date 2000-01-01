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弱勢兒少逾八成成就感低　家扶助儲備資產 (2017/9/6)
 

　阮筱琪／臺北報導

　家扶基金會昨天發表「二○一七年兒少資產培力檢視」結果，發現近五成弱勢兒少覺得自己沒有值得驕傲的成就，三成三曾覺得自己一無是處；而在生活目標實踐上，更有近八成覺得有困難。

　家扶基金會執行長何素秋說，家扶去年度扶助的兒少中，有七成來自單親家庭，五成家庭工作收入在兩萬元以下，也有不少是家中有病人或隔代教養，生活的弱勢讓他們普遍在心理資產上較缺乏自信和自我肯定，想努力總是因現實不允許而放棄，導致用消極方式面對生活，甚至忽視自己。

　何素秋表示，家扶基金會近年來規畫「無窮世代計畫」，其中「少年展力」專為十二歲至十八歲兒少設計各種的培力計畫，「除了給兒少魚吃之外，也要教他們釣魚，讓他們從做中學，累積生活自立資本。」

　桃園的小翔和阿媽相依為命，平時要打工賺取學費，在一次工作意外中，手指被機器截斷。他說，從小每天下課就要馬上回家做家事，沒有和同學一起玩，所以很封閉自我，但自從參加家扶「戲劇表演」培力方案後，發現「和別人交朋友、講話，感覺還不錯」，未來畢業想考職業軍人，有穩定的收入「當阿媽的靠山」。

　何素秋說，今年「無窮世代計畫」目標募款四千萬元，希望社會響應，一起為弱勢兒少儲備脫貧能力。
 
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