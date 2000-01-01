我國租稅不公平，在於錢滾錢的資本利得享有免稅或輕稅優惠，而薪資所得者承擔綜所稅百分之七十三的重負，兩者乃全球之最。富人減稅拉低我國「國民租稅平均負擔率」，目前僅占GDP百分之十三，世界最低。導致貧富懸殊持續擴大，政府負債迅速積累；含潛藏負債高達二十五兆元，財政瀕臨危機。



這次稅改的重心放在股利所得課稅方式的改變。全球都已取消兩稅合一，僅存九個國家還在施行，若順應國際趨勢趁此取消股利抵減，可減少五百三十二億元稅損。但財政部公布的新稅改方案，反而提出「股利分離課稅」，將原本最高百分之四十五稅率降到二十六，一口氣減少十九個百分點。讓一萬多戶最高所得者，平均減稅五百萬元。方案雖相對薪資所得者提高扣除額，卻只不過三四千元的小恩小惠。如此矇騙人民，其實是「富人大降稅」的障眼法，將造成所得分配更嚴重惡化。



正向的稅改，要落實有所得就應繳稅的公平原則。取消過當的租稅減免，例如兩稅合一的股利抵減、證券交易所得免稅，以及不動產交易所得未依實價課徵。資本利得減免稅負的不公，必須循序改革。逐漸減少稅負不公平，使平均稅負率每年遞增，達到正常化國家水準，以健全財政。長照、公共托育、年金永續才可能支應，給人民無憂無慮的生活。