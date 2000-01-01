楊惠芳／臺北報導



蔡英文總統昨天召開記者會宣布，行政院長林全請辭獲准，新任行政院長由臺南市長賴清德接任。蔡總統說，林全和賴清德兩位都在現場，代表新舊內閣的溝通和交接沒有任何問題，所有改革工作都會繼續推動。



蔡總統說，內閣就像是接力賽，每一棒都很重要，接下來就要全力衝刺，未來執政團隊的重心，將逐漸從「規畫」轉為「執行」，賴清德是最適當的接棒人選。



賴清德說，未來將在林全奠定的基礎上，持續深化臺灣的改革和轉型，逐步完成總統為國家擘畫的藍圖，造福人民。



蔡總統上任後首次進行內閣全面改組，內閣將在週四行政院院會後總辭，週五進行新舊閣揆交接。副閣揆將由證交所董事長施俊吉出任，新任行政院祕書長確定由民進黨副祕書長卓榮泰接手，教育部、文化部及交通部等部會首長異動的可能性不高。



蔡總統隨即交付新內閣七大任務，包括一、加速執行攸關產業結構轉型的五加二產業創新計畫。二、有效率的執行前瞻基礎建設計畫，帶動全面性的投資成長。三、持續強化勞工安全及福利，並保持在經濟轉型中，產業所需人力和彈性。四、全力執行能源轉型計畫，確保供電穩定，落實非核家園。五、接續完成稅改工作和已啟動的改革工程。六、加速執行長照和托育計畫，積極因應人口老化和少子化趨勢。七、強化政府國家發展的整體規畫，有效管控各項計畫的執行進度和預算效能。



圖說：蔡英文總統（中）昨天召開記者會，宣布行政院長林全（左）請辭獲准，新任行政院長人選為臺南市長賴清德（右）。攝影／高修民