阮筱琪、沈育如、陳中興、張彩鳳、洪素蓉／連線報導



教師節即將到來，除了節日沒有放假之外，許多縣市就連敬師的禮金全部都取消。不過，新北市今年依照慣例，將發給每名教師敬師禮券一千元，桃園市則是六百元便利商店禮券，彰化縣是三百元便利商店禮券，花蓮縣則是兩百五十元政大書城禮券，表達對教師感謝之意。



新北市教育局長林奕華表示，今年以「新北就是愛老師」為敬師月主軸，即使很多縣市都取消，但新北市今年依照慣例發給每名教師敬師禮券一千元，也提供喉糖一包，希望教師能好好保護喉嚨。



桃園市教育局終身學習科表示，今年教師節代金編列了一千七百四十萬元預算，日前已完成招標，發放對象為市屬及非市屬的高中、國中小及幼兒園等編制內現職教職員工，共兩萬九千人，但聘期三個月以內職員、代理及代課或約聘僱人員、實習教師、替代役男、教師助理員與校警、廚工、司機、志工，不列入發放對象。



花蓮縣預計送出三千兩百五十份兩百五十元政大書城禮券，對象為正式、代理及外籍教師，教學支援人員及代課教師除外。



臺北市雖然取消敬師禮金，但規畫一系列敬師活動，包括十一項教師表揚感恩活動，二十四項北市社教場館優惠，二十九項商家育樂優惠，並購置一萬兩千五百支流感疫苗，讓教師可以公費施打；另提供全市兩百八十三間公私立學校約一千六百萬元敬師活動補助。



臺東縣則把教師節的禮金轉為購置國中小學的圖書預算。