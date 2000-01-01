吳啟綜／臺北報導



行政院長林全請辭獲准，內閣將於七日總辭，傳將由臺南市長賴清德八日北上組閣。林全昨天召開記者會對外說明請辭閣揆，他說，六月時，向蔡英文總統提到他的院長職位無意當太久，因此在稅改工作告一段落後提出辭呈，未來不會接任任何政府部門相關全職工作。



對林全請辭一事，總統府祕書長吳釗燮表示，蔡英文總統與林全懇談後，已同意林全辭職；行政院長的人事，蔡總統將於今天上午十一點半，在總統府召開記者會對外說明。



吳釗燮指出，蔡總統對於林全一年多來的努力和貢獻，表達由衷感謝和肯定。特別是在這段期間推動能源轉型、租稅、財政紀律、轉型正義等改革，並逐步落實社會住宅、長照、托育、空汙防制、食安、反毒等蔡總統的重要承諾，為新政府的成功執政奠定厚實基礎。



林全前天在國安高層會議結束後，以完成階段性任務，希望能交棒給新的行政團隊為由，向蔡總統正式提出辭呈。根據《憲法》規定，行政院副院長、各部會首長及政務委員，由行政院院長提請總統任命。當行政院長請辭，內閣所有部會首長和政務官也須總辭。至於新任內閣團隊名單，則由新閣揆提請總統任命。



圖說：行政院長林全昨天召開記者會表達辭去院長職務，已獲總統准辭。攝影／高修民