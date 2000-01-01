吳啟綜／臺北報導



開學了，學生上學路途卻潛藏危險。兒福聯盟昨天公布二○一七年臺灣兒少上學環境友善狀況調查結果，發現每四名學生中就有一人曾在上下學途中差點被撞，一成三曾在上學途中受傷，五成八覺得上學路途危險。



兒福聯盟是在五月二十四日至六月二十三日，針對全臺國小五、六年級和國中七、八年級學生進行抽樣問卷調查，有效樣本數為一千五百九十八份。



調查指出，兒少上學方式，以走路比率最高，其次是家人用機車、自行車或汽車接送；近兩成五兒少在最近一年內，在上下學途中差點被撞，以綠燈走在行人穿越道的情形最多。以不同的交通方式相較，騎自行車差點被撞的比率最高，其次是走路。



調查也發現，四成七兒少反映上下學路途中有人行道，但被占用；四成四表示沒有人行道可以走；兩成覺得上下學路途道路狹窄，人車爭道；五成兒少曾遇到騎士將機車騎到人行道上；三成覺得車子不禮讓；一成八遇到汽機車駕駛沒耐心按喇叭；一成曾被停在人行道或騎樓的機車排氣管燙傷。



國小四年級的瑄瑄說：「人行道上有很多機車停靠，曾經有看過路人被排氣管燙傷，非常恐怖。」瑄瑄的媽媽在學校擔任導護志工五年，她表示，在進行導護工作時，常遇到車輛急著右轉，但學生都還在路中央行走，因此得吹哨制止。另外也常遇到家長將機車騎上人行道，學童得閃避機車。



兒盟建議，應加強取締校園周邊及人行道違停的汽機車，掃除通學路線的路霸，為學童打造安全的行走空間。



圖說：兒福聯盟昨天公布臺灣兒少上學環境友善狀況調查，每四個學童就有一個在上下學途中差點發生車禍意外。攝影／高修民