作為財經的櫥窗及指針，臺灣股市目前表現頗為亮眼，指數維持萬點以上的時段，已創紀錄。尤其從事光學鏡頭設計及生產的大立光，股價達六千元左右，是原始股價的六百倍。其他表現良好的高科技公司如台積電、聯發科及鴻海等，也所在多有。此時此刻，是高科技公司帶頭從事公益、回饋社會的良好時機，尤其是長期永續培育人才的教育公益方面，應視矽谷高科技領導群的作為為他山之石，而學習效法之。



科技業是當今最全球化的事業，需要以最創新的智慧，從事最先進的設計和最精密的生產，競爭激烈不在話下。我們對科技界的成就，展現臺灣之光，深為感佩與欣慰。眾多科技業不畏艱苦的創業精神，和永續發展的經營作為，確堪為社會楷模。但是，所有的創新、設計及生產，都需人才源源不斷的投入，支助教育公益發展，不但給有為青年一個機會，也奠定科技永續的堅實基礎。



美國加州「矽谷領導集團」今年慶祝成立三十周年。該組織成員包括蘋果及惠普等三百七十五家。多年來，該集團結合科技業者，致力解決矽谷地區交通、住宅和環境問題，也推動全國相關議題；尤其以積極提供獎學金和工作機會，傾力培養當地人才，成效卓著，最受矚目。



公益的義行善舉從來都是「有意為之」之事。寄望科技業者在經營有成、行有餘力之時，能夠以組織化及系統化的作為，周延、擴大從事教育公益，為社會也為自己培養人才。譬如對已連續舉辦十七年，強調獎勵及培育「以順處逆」的弱勢學生的總統教育獎，就值得科技界的關注，支持弱勢生的後續培植。