報導／陳景清



屏東縣泰武國小「泰武古謠傳唱隊」指導教師查馬克‧法拉屋樂榮獲今年師鐸獎。查馬克說，接到獲獎電話時，他剛好帶著古謠隊的學生，回到十五年前任教的泰武國小佳興分校，進到當時教室，想起當年的四名學生，以及後來的許多事情──查馬克說，十五年前的自己，和現在的自己，不但初衷未有任何改變，且愈來愈堅強。



查馬克也強調，是部落、學校團隊支持，他才能得到這個獎，接下來他也會繼續帶領學生，堅持初衷！查馬克特別感謝部落耆老的無私分享，讓他能從其中獲得許多文化養分。雖然外界看到的，只是學生傳承了古歌謠，但學校、耆老、部落真正想讓孩子學到的，其實是「排灣族的全人教育」。



以父親為榜樣 用生命影響下一代



查馬克是屏東縣來義鄉丹林村的排灣族人。屏東縣泰武國小的學生，大多也是排灣族人。查馬克受父親的影響很深。查馬克說，去年過世的父親曾在來義國小擔任游泳教練，出錢出力蓋游泳池，讓部落的學生學游泳。



父親默默付出的榜樣深深印在查馬克心上，如今他也跟著父親的腳步，持續為部落兒童付出。爸爸的生命對查馬克有深遠的影響，他希望自己也能以身作則，影響學生的生命選擇。



訪耆老採古調 教學童向世界傳唱



「泰武古謠傳唱隊」能唱出數百首排灣族古謠，可說是當前最具國際知名度的排灣古調演唱團體，達到如此成就的靈魂人物就是查馬克。



十多年來，查馬克深入部落採集古調，再一字一句、心傳口授的教導學生，不僅讓原本僅在山間傳唱的古謠兩度獲金曲獎殊榮，更帶著學生站上世界舞臺，讓排灣族的歌謠在法國、盧森堡、比利時、德國、日本、愛沙尼亞、瑞士、奧地利、美國、中國等國家傳唱。



排灣族古謠歌詞中，充滿了部落的倫理與文化，這是查馬克帶領部落兒童唱古謠的目的，希望透過歌謠，學生能明白，成為一個「真正的人」，不一定要有錢或很有名，而是要懂得主動參與和付出。



查馬克說，他們這一代的原住民，對原民文化的概念愈來愈模糊，多數部落人都認為部落外的東西比較好，希望透過民族教育，讓下一代清楚了解自己是誰；更希望他們站上世界舞臺後，發現自己文化的美，並從中建立自信，與部落重新連結。



盼文化扎根 建立人我環境倫理



推動民族教育這十多年來，查馬克看到透過參與、實踐與實作，排灣文化深深扎根在部落下一代的心中；學童也重新牽起耆老的手，他很感動，也期盼能鼓舞更多新進原住民教師，一起為部落學童努力。



除了教唱古謠，查馬克也致力推動原住民教材，希望把排灣傳統文化融入課程教學中，同時參與規畫設計全國第一所「排灣族石板屋」建築教學場域，完成部落耆老的期許。查馬克會繼續以教師的身分，教導學童學習豐厚的部落文化，引導學生主動參與部落，重新審思自己與他人的互動，與部落、與環境的關係，清楚自己的定位，為延續部落文化而努力。



圖說：屏東縣泰武國小「古謠傳唱隊」能唱出百首排灣族古謠，全靠查馬克口傳心授。圖片提供／查馬克