報導／吳啟綜



美國職棒大聯盟日前在「球員週」推出綽號球衣，由球員自行挑選綽號，展現個人特色。日前升上大聯盟，為光芒隊效力的我國投手胡智為，選與他的姓「Hu」讀音相近的「Who?」為綽號，被美國媒體點名是極有巧思的綽號。



大聯盟與球員工會在六月中，通過准許各隊在球員週使用綽號球衣，唯一前提是不准使用帶有攻擊性的字眼和品牌名稱；並且開放個性化裝備，可以選搭有特殊設計、配色的球具，包括打擊手套、球棒、釘鞋、護腕、捕手護具等，這些球衣、球具經球員使用後，將提供義賣，幫助弱勢團體。



胡智為因姓氏特殊，美國媒體相當好奇他會選什麼綽號，結果一如媒體預期，正是與他的姓讀音相近的「Who?」。他在美國權威運動媒體《The Sporting News》選出的七十五個最棒綽號中，排名第二十五。胡金龍也曾上美國大聯盟，美國媒體就與知名喜劇橋段「誰在一壘？」（Who''s on first?）連結；這次胡智為的綽號加上問號，美國媒體也期待胡智為有機會出現在一壘上，重現這段喜劇橋段。光芒隊總教練凱許開玩笑表示，他考慮在有人上一壘時讓胡智為代跑，「這樣我們就真的有『who』在一壘上了！」



由於球員也可在綽號球衣的衣袖，貼上想要致敬的對象，馬林魚隊的日本選手鈴木一朗就在右袖藏著溫馨「暗號」，把當年提拔他的歐力士隊監督仰木彬的名字，用平假名的數字代號重新排列。



爭取九月中回大聯盟的馬林魚隊陳偉殷，取英文名Wei Yin的諧音Weigh-in（稱重），也被美國運動網站ESPN票選為最棒的綽號之一。其他創意十足的綽號球衣還包括洋基隊賈吉（Aaron Judge）呼應他「法官」的綽號，繡上「全體肅立」（All Rise）；水手隊三壘手凱爾‧席格有個小他七歲的弟弟寇瑞‧席格在道奇隊，名氣比他響亮，他在球衣繡上「寇瑞的哥哥」。



「球員週」也開放球員使用個性化球具，洋基隊菜鳥弗瑞茲爾的球鞋就十分吸睛，上面畫了卡通《獅子王》的圖案。



58人球衣不秀創意 只繡姓氏



大聯盟推出綽號球衣，大家的焦點是洋基隊能不能落實，因為洋基隊「規矩」最嚴格，不僅要求球員不得留大鬍子、長髮，也要求條紋球衣除了繡上背號外，其他包括姓名都不能繡。



多數洋基隊球員樂得大秀創意，唯獨外野手賈納未採用綽號球衣，而只繡上姓氏「Gardner」，他說，原本希望維持洋基條紋衫的傳統，不繡任何字樣，但大家希望他做些改變，於是他心想：與其繡奇怪的綽號，不如放上自己的姓。



大聯盟統計，共有五十八名球員和賈納一樣，只繡上自己的姓，道奇隊有三人，其中包括游擊手寇瑞‧席格。寇瑞的哥哥，水手隊凱爾‧席格以「寇瑞的哥哥」為綽號，讓美國媒體不解：「你哥哥在球衣上繡『寇瑞的哥哥』，你怎麼不取綽號？」