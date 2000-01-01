

哈維颶風登陸美國德州，這是川普總統上任後，面對的第一個重大天災考驗。相較於二○○五年卡崔納颶風時，小布希總統因應手法拙劣，美國媒體這次非常關注川普的應變能力，白宮團隊更是謹慎以對。



不僅幕僚公布川普掌握颶風動態的照片，川普也很早就在推特上連續發文，除了驚嘆颶風的威力，也說明聯邦政府救災進度。他隨後赴災區視察，看到罕見的嚴重災情，他還宣布私人捐款救災。



川普在推特上寫著，哈維的規模之大、威力之強，「連專家也說從來沒見過」。的確，威斯康辛大學太空中心科學家分析哈維颶風降雨量與淹水面積之後，認為這是「千年一遇」的洪災。



然而，隨著全球暖化，熱帶海水溫度上升，不論太平洋或大西洋，近年都已多次出現極強烈的颱風、颶風，降雨紀錄也不斷創新高。當極端氣候現象愈來愈頻繁，過去所謂的「千年一遇」、「百年一遇」，定義將很快被改寫。



面對四級颶風哈維造成災情，川普總統積極展現救災能力，卻令人想起六月初他才宣布退出《巴黎協定》。《巴黎協定》的目標，是將暖化控制在攝氏兩度內。全球最大排碳國之一的美國宣布退出，引起各國憤怒。



當年卡崔納颶風災後，全球捐款非常熱烈，而這次哈維颶風致災至今，各國捐款可謂相當冷淡，原因值得深思。