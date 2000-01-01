楊惠芳／臺北報導



睽違十五年，文化部昨天起舉行為期兩天的「二○一七全國文化會議」，共有四百多名產官學人士和公民社會代表參與。蔡英文總統致詞表示，全國文化會議的結論將作為訂定《文化基本法》和《文化政策白皮書》的依據，希望每個人都是文化公民。



全國文化會議共分六大議題進行討論，其中「文化生命力」主持人、雲林科大文化資產系教授林崇熙表示，要培育文化創造力，必須擬定藝文人才整體培育政策，從國小開始推動文化體驗教育，讓民眾從小親近和喜愛藝術，成為具備藝文美感涵養和生活美學的公民。



在文化保存和扎根方面，與會者認為，文化部和教育部應合作發展「文化保存教育」，全面推動臺灣的校舍保存，而不是從單棟來看；校園文化資產是學校進行文化教育的場域與標竿，各級學校不應帶頭摧毀校園文化資產。



與會者同時建議，將傳統文化和在地知識內容轉化為當前教育的案例、教案及教具，讓編教科書的權力和文化詮釋權下放到民間。



中央研究院數位文化中心召集人林富士建議，應創設「文化實驗室」，利用「地理資訊系統（GIS）」整合文化資產和文化資訊，設計全國性和地方性的「文化地圖」，並規畫「文化卡」等，以促進文化創新，達到文化參與和文化認同的目標。