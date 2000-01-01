吳啟綜／宜蘭報導



開學了，許多學生心還沒收回，宜蘭縣人文實驗國中小第一週特別為六、七、八、九年級學生，設計結合當地自然環境的「水域活動」，包括五峰旗溯溪、冬山河親水公園划龍舟、外澳沙灘衝浪等新學期的課程。



國中部總導師李宗儒表示，六、七年級的身心發展重點，在於探知個人身體能力，對自己有更清楚的認識。臺灣是個海島，有豐富的天然資源可安排水域活動，對學生身心發展都有正面幫助。



而八、九年級學生則需要加強團隊意識，教師也可從中觀察學生同儕相處情況，因此除了安排自救、救人的泳技學習外，龍舟和溯溪活動，也是八、九年級的課程重點。



六年級學生方祥宇說：「水域活動很刺激，讓我很期待上學。我喜歡衝浪，在海邊比在游泳池有趣，練習三天浪板後，我進步很多，覺得很有成就感。」



七年級學生游翔宇則說，今年自由式比去年更加熟練，自救能力測驗成果，也從四級提升到五級，去年衝浪時比較追不到浪，今年進步很多。他說：「室外運動課程，有趣又有吸引力。大家合作抗浪，很快就打成一片，不過，我還是最喜歡在游泳池游泳，比較輕鬆；海邊衝浪比較辛苦，不但在太陽下很晒，不小心還會喝到鹹鹹的海水！」



圖說：人文實驗國中小安排學生在外澳學習衝浪。圖片提供／人文實驗國中小