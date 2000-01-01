報導／實習記者王俊文



布袋戲大師、亦宛然掌中劇團創團團長李天祿生前收藏上千個「小仙尪仔」，包括花園頭、塗門頭及阿森頭三大傳統偶頭典藏精品，目前新北市新莊布袋戲文物館舉辦「百年偶頭風華」戲偶展，完整呈現。



布袋戲又稱布袋木偶戲，是由一組劇團操作木偶，加上音樂與說唱進行演出。傳統布袋戲由一人負責演出所有角色的聲音，當中主要以生、旦、凈、末、丑五音，體現不同角色，木偶則是透過其他演出者用一隻手掌操作。演出者須經長時間訓練，才能讓木偶活靈活現。



一九三一年成立的「亦宛然掌中劇團」，是臺灣現存極少數歷史悠久，且能以現場音樂演出的傳統劇團，李天祿為布袋戲加入京劇的元素，使背景音樂有更多變化，不僅豐富布袋戲劇的內容，更為布袋戲增添許多色彩，劇團的表演作品都大受好評。



雖然李天祿為傳統布袋戲添加新元素，對布袋木偶的偶頭仍非常講究，早期甚至堅持只使用「泉州花園頭」演出。花園頭由「木偶雕刻之父」江加走設計，是傳統布袋戲偶頭的極品，不僅注重藝術設計，且造形精緻，深受傳統布袋戲操偶藝師喜愛。



除了江加走的「花園頭」，黃良司與黃良才兩兄弟所設計的偶頭「塗門頭」也是經典代表作，其設計風格較為質樸寫實，木偶頭的造形比較接近現實原貌，缺點是不易為偶頭戴帽子，較不被戲班喜愛。



中日戰爭爆發後，戲劇團隊無法再從泉州輸入偶頭，加上二戰結束後，戲班恢復演出的盛況，原本做佛具雕刻的徐析森也開始雕刻布袋木偶。他起初以江加走的作品為仿製樣本，漸漸從經典偶頭作品中領悟出其中的精髓，雕刻出自己的特色，發展出本土風格的「阿森頭」，成為臺灣戲偶雕刻師史上最具代表性的人物。



隨著社會對文物保存與環保意識提高，加上樟木、梧桐木等木頭取得不易，李天祿的次子李傳燦於是改用玻璃纖維製作偶頭，不僅環保，外觀上更與傳統木偶頭沒有什麼差別。李傳燦甚至要求以玻璃纖維製作的偶頭，重量必須與傳統木偶頭相同，以達到「完美複製」的成效。



展覽訊息

「百年偶頭風華」戲偶展，展期自即日起至十一月十二日。



圖說：2.江加走創作的各種角色的布袋戲偶頭。攝影／陳壁銘