陳景清、楊惠芳／連線報導



一名單親父親在臉書發文，表示扶養三個孩子的生活壓力很大，近日收到大女兒學校寄來的註冊單，營養午餐方面，若申請單親補助，孩子要打掃校園二十小時。這名父親認為，雖然他有政府核准的單親補助，但孩子若要打掃才能換取午餐，擔憂孩子被貼弱勢標籤而受到歧視。教育部國教署長邱乾國昨天說，學校的出發點是善意，但作法上可再思考。



這名父親的大女兒就讀中山大學附屬國光高中，他說，即使女兒貼心的說沒關係，只要能減輕家中負擔就好，但他感到很心疼，更沒想到國立學校還有這種條款。



中山大學附屬國光高中校長郭啟東表示，學校是國、高中完全中學，國中方面，教育局有補助低收入戶營養午餐，但高中沒有，學校多年來都以募捐方式解決。約六年前，營養午餐委員會和家長會開會決定，申請免費營養午餐的學生，一學期要「愛校服務」二十個小時，目的是希望學生接受免費午餐照顧後，能回饋他人，也算是感恩回饋教育。



郭啟東強調，「愛校服務」並非強迫性質，學校也沒嚴格執行，不一定是打掃，也可利用課餘時間到圖書館或其他場所為學校服務，許多學生都自動到校進行各種服務，並沒有歧視情況。



該篇文章貼出後，有網友表示，學校這樣規定並沒有不合理，也沒有歧視，有人認為，以服務換取食物，並沒有不妥；但也有網友持相反意見，提出質疑：「這是國立學校應有的政策嗎？是看扁弱勢家庭嗎？」



邱乾國指出，如果學校能有更多同理心，學生更能感受溫暖，而不是貼標籤或歧視。教育部會再和學校溝通，希望可以有更妥適的作法。