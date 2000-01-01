張彩鳳、李榮茂、陳景清／連線報導



開學新生報到，學校舉辦各式各樣活動。臺中市西區大同國小有七對新生雙胞胎，學校以「雙胞胎」為題，演出上學行動劇，帶領小一新生展開新生活。高雄市龍肚國小除了迎接新生外，也迎接新校長兼老校友張二文。



臺中市西區大同國小校長鄭麗娟表示，以前雙胞胎在學校頗常見，近年來受少子化影響，能在百年的老社區學校出現七對雙胞胎，相當難得。



為了避免師生認錯人，雙胞胎在裝扮上有些不同，像是李怡慧、李怡瑾因為長得太像，因此刻意剪不同的髮型，方便大家區分。



王品喬及王品媗不但外表神似，也默契十足，受訪時，幾乎異口同聲回答相同的答案。兩人說，以前幼兒園常被同學誤認為對方，還曾經被老師誤會蹺課跑到別的班級，很有趣。



南市苓和贈超跑模型



臺南市苓和國小迎新活動很特別，九名新生除穿越聰勤門、敲響智慧鼓外，每人都獲得一輛「法拉利超跑」模型車。校長周國民期勉新生，讀書都能像「法拉利超跑」一樣跑第一。學生李尚薰、林沂萱說：「學校的迎新活動很有趣，認識很多同學和師長，法拉利超跑模型車更是我們的最愛。」



高市龍肚校友變校長



高雄市龍肚國小安排在校生手持鐵刀木葉、馬櫻丹、仙丹花，高唱〈揚葉仔飛歸來〉歡迎「老校友」張二文校長回母校服務，代表蝴蝶飛回生長的地方。



小一新生則是戴上桂冠，這個桂冠大有來頭，是以學校的爬牆虎、茉莉花藤編織的頭冠，上面還掛著象徵福氣滿滿的桂圓龍眼，祝福新生。



圖說：臺中市西區大同國小有多達七對雙胞胎，相當受注目。攝影／張彩鳳