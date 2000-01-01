沈育如／臺北報導



手縫衣物如果不注意，很容易讓縫線長短不一，不甚美觀，臺北科技大學創新設計研究所學生蔡孜群、黃宓謙、鄭名涵、許震瑜，一起設計「Equidistant」等距針，透過在手縫針增加一段顏色，讓使用者輕鬆縫出整齊線段，作品獲得二○一七德國紅點設計概念獎，學生也著手申請專利，希望開發上市。



德國紅點設計大獎素有「設計界奧斯卡獎」之稱，北科大昨天宣布，今年有三組創新設計研究所學生的作品獲獎，還包括陳裕升的「易傾洗Easy Basin」，以及石明生、黃逸農的「WATHIELD」。



學生蔡孜群表示，「Equidistant」等距針還獲得「德國百靈國際設計大獎」銅獎，團隊正申請專利，希望開發成商品販售，以後學生上家政課時可以搭配使用。



即使家家戶戶都有洗衣機，但老一輩的人還是習慣手洗，學生陳裕升捨不得阿媽費力洗衣服，於是把洗衣板與臉盆整合為「易傾洗Easy Basin」洗衣盆，兼具洗衣、裝水及洗衣籃三合一功能，讓手洗衣物更省力。



石明生、黃逸農的「WATHIELD」，則是利用安全帽面罩的原理，在水桶加入自動化擋水結構，使用者不必受限水桶過大，而改變角度取水，水也不會從水桶中溢出而浪費；這項設計還入選四大國際設計獎之一的「美國傑出工業設計獎（IDEA）」。