宏碁集團創辦人施振榮，曾多次在公開場合提到，經常有人說臺灣現在一代不如一代，但他認為這不是年輕人的錯，而是年長的一代沒有盡到責任，沒有提供年輕人發揮的舞臺。



從剛落幕的二○一七臺北世界大學運動會，被國際大學運動總會會長麥斯汀盛讚為「歷屆最好之一」，印證施振榮所言不假。我國代表團雖因地主優勢贏得總獎牌數和金牌數雙雙創新高，但年輕選手在運動場上的拚鬥精神，確實值得國人自豪。



除了競賽成績表現亮眼以外，開幕式表演融合科技與文化的精采創新，平均年齡僅三十五歲的導演團隊，更讓人驚豔！不但利用LED組成一千兩百平方公尺的巨型地屏螢幕，成為世界創舉，透過舞蹈、音樂與多媒體影像搭配高空演出，呈現三度空間的立體視覺效果，媲美奧運開幕式表演，更讓人嘆為觀止。



從臺北世大運完美落幕，證實臺灣年輕世代並不是父執輩常掛在嘴上的草莓族，關鍵在於國內可以讓年輕人表現的機會越來越少。然而，只要有類似臺北世大運這種難得的國際舞臺出現，年輕世代就會把握機會，展現平日累積的實力，為自己和國家爭光。



不過，經驗傳承與提供發揮的舞臺，雖然是前輩責無旁貸的義務，但就如同施振榮曾給年輕世代的建議，舊舞臺如果沒有變大，甚至越來越小的時候，就要嘗試搭建新的舞臺，開創自己的天空。