吳啟綜／臺北報導



中華世大運代表團在臺北世大運表現亮眼，為保障體育選手、健全體育發展，立法院院會昨天三讀通過《國民體育法》修正案，明定單項協會會員組成應以開放人民參與為原則。蔡英文總統昨天在總統府，接見臺灣世大運選手和教練時強調，四年內將完成體育經費倍增，剛通過的前瞻計畫未來四年將編列一百億元，支持體育發展。



蔡總統表示，她競選時承諾八年內體育經費會倍增，但不需要八年，希望加快在四年內完成，不僅前瞻計畫未來四年投入一百億元支持體育發展，今年下半年到明年將挹注三十六億元，除了公務預算外，明年運動發展基金也增加五點八億元，投入軟硬體、教育訓練、獎勵補助資源。未來將逐年增加預算，明年整體體育經費會比今年增加。



《國體法》三讀通過修正條文規定，單項協會會員組成應以開放人民參與為原則，並在修法公布施行六個月內召開會員大會，改選理事、監事，單項協會面臨透明化改革；中央級政務官、民意代表不得擔任單項協會理事、監事。奧會名稱則從初審通過的「國家奧林匹克委員會」，改回為「中華奧林匹克委員會」。



教育部體育署長林德福說，照顧選手方面，有關行政命令、辦法已著手規畫，將來對於選手的保障絕對沒有問題。協會規範的部分，已和各協會開過多次會議，相信修正案通過後，很快就能上路。



《國體法》規定，單項協會開放個人會員，但與國際足球總會、亞洲足球聯盟等單位的國際規定不符。中華民國足球協會表示，若依《國體法》開放個人會員，恐怕將在國際間失去會籍。



圖說：我國世大運選手表現亮眼，獲得史上最佳成績，體育署和北市府昨天舉辦「英雄大遊行」；民眾夾道歡呼，為選手喝采。攝影／陳壁銘